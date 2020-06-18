Merkeze bağlı Gücünkaya köyünde, çiftçilik yapan Ali İmamoğlu, yerde hareketsiz yatan tilki yavrusunu gördü.

Tilkinin, sol arka ayağından yaralandığını ve yürüyemediğini fark eden İmamoğlu, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen yaralı tilkinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.