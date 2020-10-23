İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişakran Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak sigara ve tütün satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 bin 480 içi tütünle doldurulmuş makaron ve yaklaşık 34 kilogram bandrolsüz açık tütün ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen H.K'ya "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanununa muhalefet." suçundan adli işlem yapıldı.