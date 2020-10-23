Veteriner hekimler, 2020 yılı sonbahar dönemi şap aşılama çalışmaları ile birlikte mahallelerde bulunan at, eşek ve katırlara mikroçip uygulaması yöntemi ile kimliklendirme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz genelinde bulunan hayvanlarımıza 2020 şap aşılamalarını ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyor. Müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimlerimizce, aşı sırasında mahallelerde bulunan tek tırnaklı hayvanlardan at, eşek ve katırlara kimlik çalışmaları yapılıyor. Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu çalışma ile mahallelerde bulunan hayvanların tespiti kolaylaşacaktır."