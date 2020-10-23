Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da 190 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 190 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir evden yoğun anason kokusu gelmesi sonrası alınan arama kararının ardından operasyon düzenledi.
Aramada, 190 litre sahte rakı ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Evdeki V.S. (69) gözaltına alındı.
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