Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü'ndeki Kıstıfan Adası'nda kaçak kazı yapanların bulunduğu aracın, ilçe merkezine doğru seyir halinde olduğu duyumunun alınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Beyşehir-Isparta kara yolunun 4. kilometresinde 42 BEB 82 plakalı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 el dedektörü ve kulaklığı, 3 kazma, 3 inşaat eldiveni, kalem piller, elektrik bandı, para benzeri 56 obje, 4 yüzük ve 65 metal cisim ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Y, Y.Y. ve A.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.