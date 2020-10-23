Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyşehir Gölü'ndeki adada izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki Kıstıfan Adası'nda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü'ndeki Kıstıfan Adası'nda kaçak kazı yapanların bulunduğu aracın, ilçe merkezine doğru seyir halinde olduğu duyumunun alınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, Beyşehir-Isparta kara yolunun 4. kilometresinde 42 BEB 82 plakalı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 el dedektörü ve kulaklığı, 3 kazma, 3 inşaat eldiveni, kalem piller, elektrik bandı, para benzeri 56 obje, 4 yüzük ve 65 metal cisim ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Y, Y.Y. ve A.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 12:25
- 12:23
- 12:16
- 12:23
- 12:15
Sıradaki Haber
Geleneksel yöntemlerle üretilen pekmez kahvaltı sofralarını tatlandırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz