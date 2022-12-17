Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Emir Sultan Mahallesi 1180 Sokak'ta M.K. ve oğlu E.K. ile Ali E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ali E. başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kaçan baba ve oğlu yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, iki aile arasındaki tartışmanın, çocuklarının kavga etmesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü.
Etiketler: İzmir
Son Haberler
- 22:36
- 22:35
- 22:27
- 22:26
- 22:02
Sıradaki Haber
Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz