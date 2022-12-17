İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Kayseri ve çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri yurt dışına çıkaracağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, taş obje, el dedektörü ve 2 dedektör başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.