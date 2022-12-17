Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 20:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi mevkiinde Ada Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, V.E. idaresindeki otomobil ile A.E. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen kazada, V.E. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü V.E., olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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