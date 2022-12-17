Mikail Avcı yönetimindeki otomobil ile Ertan Demir idaresindeki otomobil, Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Ergen Geçidi mevkiinde çarpıştı.

Kazada, Ertan Demir ile diğer otomobildeki Mikail ve Sami Avcı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.