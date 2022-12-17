Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mikail Avcı yönetimindeki otomobil ile Ertan Demir idaresindeki otomobil, Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Ergen Geçidi mevkiinde çarpıştı.
Kazada, Ertan Demir ile diğer otomobildeki Mikail ve Sami Avcı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Gaziantep
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