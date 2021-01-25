Payamlı Mahallesi'nde 6 Ağustos 2020'de Muhammet Mustafa Aksu'nun (33) öldürülmesiyle ilgili çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

M.Y, E.E, M.B. ve M.I. evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda 6 av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.