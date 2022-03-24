Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Konak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın söndürüldü.
Güneşli Mahallesi Eşrefpaşa Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin son katında bulunan spor salonundaki buhar kazanından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
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