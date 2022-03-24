Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te jandarma ekipleri `KADES` uygulamasını tanıttı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Aile İçi Şiddet konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Aile İçi Şiddet ve Çocuk Şube Müdürlüğü personelince İnhisar ilçesi sorumluluk bölgesinde bulunan çiftçi kadınlara yönelik bilinçlendirme faaliyeti icra edildi.
Çalışmada, şiddete maruz kalan kadınların tedbir kararlarından nasıl yararlanabilecekleri ve nerelere başvuru yapabilecekleri konuları anlatıldı.
Kadına yönelik şiddet ve KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 39 çiftçi kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi.
Etiketler: Bilecik KADES Jandarma Genel Komutanlığı
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