Düzce'de uyuşturucu madde satan 2 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce merkezde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, narkotik polisinin operasyonu neticesinde yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 7 parça halinde toplam 110 gram esrar, 255 gram metamfetamin, 17 sentetik hap, 240 adet ecstasy, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 TL ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerinden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında da işlem yapıldı.