Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve suça konu yazışmaların bulunduğu ajandaların ele geçirildiği kaydedildi.