Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
İzmir'in Konak ilçesinde bin adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Konak ilçesinde bir kişiye ait iş yerinde arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı bin adet cep telefonu ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık
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