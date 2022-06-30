İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Konak ilçesinde bir kişiye ait iş yerinde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı bin adet cep telefonu ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.