Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.

Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak.