Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.
Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
|AYLIK ÖDEME GÜNÜ
|İKRAMİYE ÖDEME GÜNÜ
|4A (SSK)
|17, 18, 19, 20, 21 Temmuz
|5 Temmuz 2022
|22, 23, 24, 25, 26 Temmuz
|6 Temmuz 2022
|4B (BAĞKUR)
|7 Temmuz 2022
|4C (EMEKLİ SANDIĞI)
|1 Temmuz
|2 Temmuz 2022
|2, 3, 4, 5 Temmuz
|2-5 Temmuz 2022
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