Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 23:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 Kurbanlık fiyatları...
İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar hangi fiyattan alıcı buluyor? İşte pazarlardaki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...
İstanbul'daki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Peki satışlar ne durumda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar hangi fiyattan alıcı buluyor?
Alıcılar çadırları tek tek dolaşıyor, pazarlıklar devam ediyor.
Bayram yaklaşırken kurban pazarlarındaki hareketlilik sürüyor.
İstanbul Bahçelievler'de kurulan kurban pazarındaki yaklaşık 100 çadırda, Anadolu'nun dört bir yanından gelen 4 bine yakın küçükbaş, 2 binden fazla da büyükbaş hayvan bulunuyor.
Kurbanlık fiyatları 2022
Büyükbaş hayvanların fiyatı 25 bin liradan başlıyor, 65 bin liraya kadar çıkıyor.
Küçükbaş hayvanlar ise 3 ile 4 bin lira arasında alıcı buluyor.
Fiyatlar, hayvanın cinsine ve ağırlığına göre değişiyor.
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