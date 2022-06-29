Öğrenci affı için kollar sıvandı. Yeni düzenlemenin kapsamı da ortaya çıktı.

Teklif üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek. Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.

Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek.

Terörden hüküm giyenler faydalanamayacak

Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimi yarım kalan öğrencilere fırsat tanınacak. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle ilişiği kesilenler aftan muaf tutulacak.