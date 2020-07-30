Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Arife günü ise 30 Temmuz Perşembe. Peki İzmir’de bayram namazı kaçta kılınacak?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452).

İzmir bayram namazı saati:06:45

İl il Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu. İstanbul kurban bayramı namaz saati, Ankara, İstanbul için Kurban bayramı namaz saati ve tüm illerin kurban bayram namaz saatlerini öğrenebilirsiniz.

İl il Kurban Bayramı namaz saatleri

Adana: 06:15

Adıyaman: 06:01

Afyonkarahisar: 06:31

Ağrı: 05:39

Aksaray: 06:17

Amasya: 06:06

Ankara: 06:19

Antalya: 06:33

Ardahan: 05:38

Artvin: 05:41

Aydın: 06:43

Balıkesir: 06:40

Bartın: 06:18

Batman: 05:50

Bayburt: 05:49

Bilecik: 06:30

Bingöl: 05:51

Bitlis: 05:45

Bolu: 06:23

Burdur: 06:34

Bursa: 06:34

Çanakkale: 06:45

Çankırı: 06:15

Çorum: 06:10

Denizli: 06:38

Diyarbakır: 05:53

Düzce: 06:24

Edirne: 06:41

Elazığ: 05:56

Erzincan: 05:53

Erzurum: 05:46

Eskişehir: 06:29

Gaziantep: 06:06

Giresun: 05:55

Gümüşhane: 05:52

Hakkari: 05:40

Hatay: 06:13

Iğdır: 05:35

Isparta: 06:32

İstanbul: 06:33

İzmir: 06:45

Kahramanmaraş: 06:07

Karabük: 06:18

Karaman: 06:23

Kars: 05:37

Kastamonu: 06:13

Kayseri: 06:11

Kırıkkale: 06:17

Kırklareli: 06:38

Kırşehir: 06:15

Kilis: 06:08

Kocaeli: 06:29

Konya: 06:24

Kütahya: 06:32

Malatya: 06:00

Manisa: 06:43

Mardin: 05:52

Mersin: 06:18

Muğla: 06:42

Muş: 05:47

Nevşehir: 06:14

Niğde: 06:16

Ordu: 05:57

Osmaniye: 06:11

Rize: 05:47

Sakarya: 06:27

Samsun: 06:03

Siirt: 05:47

Sinop: 06:06

Sivas: 06:03

Şanlıurfa: 06:00

Şırnak: 05:45

Tekirdağ: 06:39

Tokat: 06:04

Trabzon: 05:50

Tunceli: 05:54

Uşak: 06:35

Van: 05:40

Yalova: 06:32

Yozgat: 06:12

Zonguldak: 06:21