Yıldız Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın birinci katının balkonunda duvar ören Kemal Demir (61), henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Olay yerine gelen ambulans ekibi, kafasının üzerine düşen Demir'in hayatını kaybettiğini saptadı.

Demir'in olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.