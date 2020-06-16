Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de 680 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 680 kök Hint keneviri ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 75'inci Yıl Mahallesi Menengic mevkisinde, Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 680 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri yetiştirdiği iddiasıyla A.S. ve Y.E. gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere jandarmaya götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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