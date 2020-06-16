Ekipler, kent genelinde yapılan uygulamada, çeşitli suçlara karışan ve araması bulunan 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 12 şüphelide 2'si tutuklandı.

Uygulamada, ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 20 tabanca mermisi ile 15 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 9.64 gram narkotik madde, 2 çalıntı motosiklet ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan Ahlak Büro Amirliği ekipleri de kentte fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere 17 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.