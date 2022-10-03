Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Aslan Burnu açıklarında can salı içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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