Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 18:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de işçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde ceviz toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çan'ın Yaykın köyünden Derenti köyündeki Taş Ocakları Mevkisinde bulunan tarlaya ceviz toplamaya giden Lütfü Mert idaresindeki traktör, yoldan yaklaşık 5 metre aşağıya devrildi.
Kazada, sürücü Mert olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Çan Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Çanakkale Trafik Kazası
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