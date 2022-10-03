Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Batman'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Esentepe köprülü kavşak çıkışında Sami Yıldız yönetimindeki plakasız motosiklet, Cihan Şen'in kullandığı otomobile çarparak, yola savruldu. Arkadan gelen Şehmus Önal'ın kullandığı otomobil de motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Mevlüt Dönen yaralandı.
Dönen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası Batman
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