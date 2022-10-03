Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde orman yangını
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Kırklareli Valisi Birol Ekici'de bölgede incelemede bulundu.
Etiketler: Kırklareli Orman Yangını
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