Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İtfaiye eri 7 aylık yaşam savaşını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'da anız yangınını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye aracından düşerek yaralanan ve 7 aydır tedavi gören itfaiye eri verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Kütahya'nın Emet ilçesi Esatlar mevkiinde bir arazide anız yangını çıkmıştı. Yangın söndürme sırasında aracından düşerek yaralanan itfaiye eri tedavi altına alınmıştı.
Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 7 aydır yaşam mücadelesi veren itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi hayatını kaybetti.
Açıklamada, "Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi şehit olmuştur. Şehit Tetikişçi’nin cenazesi 6 Şubat 2022'de Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ulu Cami'de öğle namazına müteakip Sultanbağı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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