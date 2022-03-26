İstanbul, dev maratona hazır.

17'nci kez düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu 3 kategoride koşulacak.

Atletler, tarihi yarımadada birincilik ipini göğüslemek için mücadele edecek.

Yenikapı'dan yarışa başlayan sporcular sahil yolunu takip edecek

Paten kategorisi, koşuya ilk başlayan grup olacak. 10 kilometrelik parkur saat 08.40'da Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayacak. Hemen ardından 10.00'da 20 kilometre koşusu start alacak.

Sahil yolunu takip eden sporcular Galata Köprüsünden dönüp Fatih’e ilerleyecek. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile Yenikapı’da maratonu tamamlayacaklar.

Maraton, TRT Spor Yıldız'dan izlenebilecek

İstanbul Yarı Maratonu sebebiyle gece 02.00 itibarıyla Ayvansaray ve Yenikapı arasındaki sahil yolu ile Galata köprüsü her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Rekor katılımla, tarihinin en kalabalık startını vermesi beklenen maraton, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.