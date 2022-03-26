MSÜ 2022 ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavı 27 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek. Sınavın sonuçları sınavın yapıldığı yıl geçerli sayılacaktır.

MSÜ giriş belgesi alma ekranı

Sınava girecek adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ