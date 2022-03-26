Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da 2 ilçede su kesintisi…26 Mart 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
İlçe: Fatih
Etkilenen Mahalleler: Karagümrük Mah,İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi: 26.03.2022 10:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.03.2022 09:34
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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