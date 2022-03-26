Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Velilere şiddetle mücadele eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün ilçelerde sürdürdüğü kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimlerinin sonuncusu Gölyaka Atatürk Ortaokulu velilerine verildi.
Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün ilçelerde sürdürdüğü kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimlerinin sonuncusu Gölyaka Atatürk Ortaokulu velilerine verildi.
Düzce’de kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı şiddet önleme ve izleme merkezinde görevli sosyal çalışmacı Yasemin Yıldız, Gölyaka’da veliler ile bir araya geldi. Atatürk Ortaokulu öğrenci velilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.
Etiketler: Düzce
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