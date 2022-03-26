Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.Y. ve H.K. gözaltına alındı. Aramalarda, 5 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu
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