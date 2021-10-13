İstanbul'da alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydınlar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını değerlendirerek fiziki takip başlattı. Şüpheli U.D'nin buraya toprak, vantilatör gibi malzeme getirdiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 33 kök adet Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 41,15 gram kannabinoid ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.