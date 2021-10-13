Günlük bazda dün 872 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 571 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 44,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile linyit santralleri ve yüzde 9,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 567 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 426 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.