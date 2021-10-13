Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teknede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ta bir teknede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
4 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda tur gezisinden dönen ve Bebek sahilinde demirleyen tekne sahibi ve geziye katılanlar arasında iddiaya göre ücret yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda darp ve silahla yaralanan tekne sahibi ile iki çalışanı sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.
Gözaltına alınan Ö.T. tutuklanırken Y.T ve O.A ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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