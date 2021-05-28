D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan Halis D. iradesindeki motosiklet, arıza yaptığı için yolun kenarında bekleyen Fırat U.'nun kullandığı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halis D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı Fırat U. ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.