Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kablo makarasının içine saklanmış uyuşturucu madde bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yol uygulamasında durdurulan bir hafif ticari araçtaki kablo makarasının içinde 1 kilo 10 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Akalan gişelerinde bir hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeği 'Mia' ile yapılan aramalarda kablo makarasına gizlenmiş 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu İzmir
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