Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Ödemiş, Torbalı ve Kiraz ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik soruşturması kapsamında üç ilçedeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu İzmir
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