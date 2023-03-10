İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığına yönelik çalışmada, 1-7 Mart'ta Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece'deki bazı adreslerde tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda objenin depolandığını belirledi.

Adreslere düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda Osmanlı dönemine ait el yazılı ve imzalı 51 kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı çalıntı 3 kitap, 81 yüzük, 19. yüzyıla ait 257 noter evrakı, çeşitli form ve ebatlarda 327 obje ve 54 sikke olmak üzere toplam tarihi eser niteliğinde 773 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.