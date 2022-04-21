İstanbul’da su kesintisi…21 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 21 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Soğuksu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
|
:
|
21.04.2022 09:20
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultangazi
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Esentepe Mah
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Arıza Sebebi
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
21.04.2022 09:29
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
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:
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Tuzla
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Akfırat Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
21.04.2022 09:38
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Ümraniye
|
Etkilenen Mahalleler
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:
|
Çamlık Mah,Çakmak Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
21.04.2022 09:17
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
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Üsküdar
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Acıbadem Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
21.04.2022 08:50
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.