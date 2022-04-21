Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar kaç TL? Euro kaç lira? 21 Nisan 2022 güncel dolar kuru...
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,67 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,6710 liradan, euro 15,9220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,6690 liradan alınan dolar 14,6710 liradan satılıyor. 15,9200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,9220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,6750 lira, euronun satış fiyatı ise 15,9170 lira olmuştu.
Sıradaki Haber
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz