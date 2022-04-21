İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

172 bin 300 boş makaron, 6 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 91 paket nargile tütünü ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.