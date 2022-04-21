Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
Ordu'da, gümrük kaçağı tütün ve mamullerinin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
172 bin 300 boş makaron, 6 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 25 kilogram kıyılmış tütün, 91 paket nargile tütünü ve 9 elektronik sigara ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu Tütün Kaçakçılık Makaron
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