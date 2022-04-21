Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 07:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yalova'da narkotik köpeği "Gölge"nin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 3 bin 356 sentetik ecza hap ve 5,83 gram metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip Analiz ve Değerlendirme Büro Amirliği ile Narkotim ekipleri, uyuşturucu suçlarına karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekiplerin planlı operasyon ve şok baskınlarında, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen M.İ.K. ve M.U., bulundukları otomobilde gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Gölge"nin desteğiyle otomobil ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, 3 bin 356 adet sentetik ecza hap ve 5,83 gram metamfetamin bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.İ.K. tutuklandı. M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Yalova Uyuşturucu Narkotik
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