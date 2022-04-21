Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YKS'ye kaç gün kaldı? 2022 YKS ne zaman?
Milyonlarca öğrencinin gireceği YKS'ye kaç gün kaldı? Temel Yeterlik Testi, Alan Yeterlik ve Yabancı Dil Testi ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2022 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM sınav takvimi 2022 için tıklayınız.
YKS 2022 ne zaman yapılacak?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak.
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 13, 2021
Temel Yeterlik Testi (TYT) ➡️ 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT)➡️ 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) ➡️ 19 Haziran,
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