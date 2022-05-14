İstanbul’da su kesintisi…14 Mayıs 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 14 Mayıs 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Arnavutköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Hadımköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
14.05.2022 08:25
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Ataşehir
|
Etkilenen Mahalleler
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:
|
Barbaros Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
14.05.2022 09:29
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Çubuklu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
14.05.2022 08:27
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Eyüpsultan
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Karadolap Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Şebeke Hattı Yenilemesi
|
Başlama Tarihi
|
:
|
14.05.2022 09:31
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 14.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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