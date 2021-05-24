Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

Avrupa yakasında D100 kara yolu Ankara istikametinde Şirinevler mevkisinden başlayan yoğunluk Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, TEM'deki trafik ise Seyrantepe mevkisinde normale dönüyor. Beylikdüzü Avcılar tarafından Topkapı istikametinde yoğunluk yaşanırken, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne gidişte ise sıkışıklık bazı noktalarda artıyor.

Anadolu yakasında ise TEM otoyolunda Ataşehir ile Sultanbeyli arasında her iki istikamette trafik yoğunluğu gözlenirken, D100 kara yolunda ise Kozyatağı ile Tuzla arasında bazı bölgelerde kısmi yavaşlama görülüyor.

Haftanın ilk iş gününde özellikle Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Zeytinburnu'ndaki metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında kalabalık oluştu.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 09.15 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.



