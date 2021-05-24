Boynu parlak sarı, kafa üstü kızıl/kahve ve gövdesi mavi/yeşil tonlarında bulunan en renkli kuş türlerinden biri olan arı kuşu, yakaladığı avı siyah ve aşağıya doğru kavisli uzun gagasıyla tutarak telde kendisini bekleyen eşine getirdi.

Renkli kanatlarıyla süzülerek tele konan arı kuşu, avını eşine uzatarak onun da beslenmesini sağladı.

Göçmen kuşlar arasında yer alan arı kuşlarının sıcak hava nedeniyle Ağustos ayına kadar ülkemizin kıyı kesimlerinde görülebilecek.

