Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Renkli tüyleriyle dikkat çeken arı kuşlarının beslenme zamanı
[Fotoğraf: AA]
Temel besin kaynağı arılar olduğu için halk arasında 'Arı Kuşu' olarak adlandırılan Merops apiaster cinsi kuşların İzmir'in Çiğli ilçesinde Kuş Cenneti yakınındaki bir güvenlik telinin üstünde beslenme anları görüntülendi.
Boynu parlak sarı, kafa üstü kızıl/kahve ve gövdesi mavi/yeşil tonlarında bulunan en renkli kuş türlerinden biri olan arı kuşu, yakaladığı avı siyah ve aşağıya doğru kavisli uzun gagasıyla tutarak telde kendisini bekleyen eşine getirdi.
Renkli kanatlarıyla süzülerek tele konan arı kuşu, avını eşine uzatarak onun da beslenmesini sağladı.
Göçmen kuşlar arasında yer alan arı kuşlarının sıcak hava nedeniyle Ağustos ayına kadar ülkemizin kıyı kesimlerinde görülebilecek.
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