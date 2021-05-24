Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da otomobilin yoldan çıkıp takla atarak fındık bahçesine yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 62. kilometresi Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Sezai D. idaresindeki otomobil Terme’den Çarşamba istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı.
Yaklaşık 25 metre sürüklenen otomobil takla atarak fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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