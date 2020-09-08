Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da minibüslerde koronavirüs tedbirleri denetimi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına yönelik açıklamasının ardından İstanbul'da denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kent genelinde minibüslerde denetim yaptı.
Ekipler denetimlerde minibüs sürücülerine ayakta yolcu almamaları konusunda uyarıda bulunurken, yolculardan maske takmalarını, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.
Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
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