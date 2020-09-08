Haber Giriş: Kaynak: AA
Özalp'ta mezarlıkta çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde mezralıktaki otlarda çıkan yangın ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Sağmalı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta, belirlenemeyen nedenle otlarda yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Özalp İtfaiye Amirliği ekipleri, 2 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.
Saray ilçesinde de bir besicinin evinin önünde çıkan yangında, hayvanların kış ihtiyacı için toplanan samanlar yandı.
Kurucan köyünde besici Murat Bağatur'un hayvanları için getirdiği samanların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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